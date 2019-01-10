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Основатель Pixar после секс-скандала устроился в студию Skydance

Общество

Назначение вызвало волну критики у организаций по защите прав женщин

Лос-Анджелес, США, 10 января 2019, 13:32 — REGNUM  Бывший режиссер студий Pixar и Walt Disney Animation Studios Джон Лассетер, покинувший пост после обвинений в сексуальных домогательствах, возглавил анимационное подразделение студии Skydance. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Эта новость вызвала негодование у нескольких общественных организаций по защите прав женщин. В частности, в Time's Up заявили, что Skydance «предоставляет власть, известность и привилегии человеку, которого неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах».

В свою очередь гендиректор Skydance Дэвид Эллисон отметил, что решение о назначении Лассетера было принято не легкомысленно. В компании учли, что режиссер публично раскаялся в содеянном и искупил свою вину во время отстранения от работы.

Напомним, в июне 2018 года Джон Лассетер анонсировал уход из анимационной студии после выдвинутых в его адрес обвинений в домогательствах. Сотрудницы Disney пожаловались на неприемлемое поведение режиссера еще в ноябре 2017 года, после чего режиссер экстренно ушел в неоплачиваемый отпуск. С июня по конец декабря 2018 года Лассетер значился в штате Disney, сохранив должность консультанта.

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Секс-скандалы в США и их последствия
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