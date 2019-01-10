В Пакистане запретили показ «интимных моментов» на телевидении

Исламабад, , 17:35 — REGNUM Служба регулирования электронных СМИ Пакистана (PEMRA) запретила показ постельных сцен и «интимных моментов» на телевидении.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Служба сослалась на «многочисленные просьбы граждан», которых оскорбляет подобное содержание телепрограмм. Согласно новому предупреждению, выпущенному Службой регулирования, на телевидении нельзя показывать постельные сцены, сцены поцелуев и «интимные сцены между парами». Кроме того, употребление алкоголя, наркотиков, а также изнасилования «создают неправильный образ нации» и должны быть изъяты из показа.

Примечательно, что PEMRA выразила недовольство новыми сериалами на пакистанском телевидении, посвящённым борьбе женщин за свои права. Популярные сериалы о «провокационных селфи» и «убийствах чести», по мнению цензоров, являются «феминистскими», искажающими образ пакистанских женщин и «полностью игнорируют детей, молодёжь и мужчин».