В Астрахани в первые рабочие дни нового года уволены два главврача

Астрахань, , 12:41 — REGNUM В Астрахани были уволены главные врачи сразу двух медицинских учреждений — Областного онкологического диспансера и ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. С. М. Кирова». Как передаёт ИА REGNUM, региональное министерство здравоохранения уже представило нового руководителя онкодиспансера, а о новом главвраче больницы №3 информации пока нет.

В Областном онкологическом диспансере сменилось руководство: новым главным врачом назначен депутат городской думы Артём Шишлонов, ранее руководивший областной инфекционной клинической больницей имени А. М. Ничоги. Коллективу нового руководителя представили 10 января.

Ранее пост главврача онкологического диспансера занимал Сергей Джуваляков. Он был отправлен в отставку 9 января.

Об увольнении главного врача городской клинической больницы №3, депутата гордумы Фёдора Орлова сообщил портал «Астраханские новости». По информации издания, Орлов занят пост главного врача городской поликлиники №5.