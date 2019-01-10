ВОЗ: местное население в Пакистане мешает борьбе с полиомиелитом

Исламабад, , 16:10 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейсус посетил Пакистан, где оценил усилия государства по улучшению здоровья населения.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Тедрос Гебрейсус встретился с руководством страны, в частности, с премьер-министром Имраном Ханом. Глава ВОЗ выделил несколько проблем, с которыми сталкивается современный Пакистан в сфере здравоохранения: «миграция» опасных болезней из Афганистана, полиомиелит и недостаточные расходы на здравоохранение. Так, искоренению вируса полиомиелита препятствует само население Пакистана, которое зачастую отказывается от спасительных прививок для своих детей.

Тедрос Гебрейсус высоко оценил удвоение расходов на здравоохранение в Пакистане до 0,9% ВВП и заявил, что планы правительства по дальнейшему увеличению расходов за 5 лет до 5% от ВВП — прекрасная новость.