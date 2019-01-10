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Между китайским Циндао и вьетнамским Нячангом проложен прямой авиамаршрут

Общество

Воздушный маршрут будет обслуживаться вьетнамской авиакомпанией Vietjet Air самолетами Airbus 320 или 321

Между китайским Циндао и вьетнамским Нячангом проложен прямой авиамаршрут
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Нячанг

Циндао, Китай, 10 января 2019, 12:23 — REGNUM  Прямой авиарейс был запущен между портом Циндао провинции Шаньдун на востоке Китая и вьетнамским Нячангом, сообщает 10 января агентство Синьхуа.

Воздушный маршрут будет обслуживаться вьетнамской авиакомпанией Vietjet Air самолетами Airbus 320 или 321, сообщили в Международном аэропорту Лютин города Циндао. Рейс стал первым, напрямую связавшим два города.

Планируется осуществлять три рейса в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Исходящий рейс будет покидать Циндао в 23:00 по Пекинскому времени и прибывать в Нячанг в 3:25 по местному. Обратный рейс будет вылетать из Нячанга в 17:40 по местному времени и приземляться в Циндао в 22:00 по Пекину.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская авиакомпания Air China запустила в конце декабря 2018 года прямой рейс между Нинся-Хуэйским автономным районом Китая и специальным административным районом Гонконг.

Читайте ранее в этом сюжете: Air China запускает прямой рейс между автономным районом Нинся и Гонконгом

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