В Ярославской области разлучили детей из многодетной семьи

Ростов, Ярославская область, , 12:20 — REGNUM Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области обратился в прокуратуру и следственный комитет по факту нарушения прав детей из многодетной семьи из Ростовского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного.

Мать троих детей была ограничена в родительских правах на 6 месяцев. Поводом для этого стало несоответствие жилого помещения нормативам.

Троих детей на это время забрали в детский дом. Младшего ребенка — 3-летнюю дочь — вскоре отдали в приемную семью. Причем бессрочно. За это время мама сумела поправить свое положение. Ограничение в родительских правах в отношении старших детей было снято. Но вернуть младшего ребенка ей не удалось.

По факту мы имеем грубое нарушение норм международного и национального права, в том числе семейного. Мной и органами прокуратуры неоднократно выносилось требование о недопустимости нарушения норм о разлучении кровных детей. Это не единичный случай, когда младших детей передают в приемные семьи, а старшие остаются в детских домах. Еще больше вызывает удивление хронология оформленных документов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Сейчас мать хочет восстановить свои права и на младшую дочь. Она обратилась к уполномоченному по правам ребенка. Как говорит Михаил Крупин, женщина работает, не является асоциальной. Проверку по факту передачи ребенка в приемную семью проведут правоохранительные органы.

По данному факту мной вынесено мотивированное заключение, которое направлено в органы прокуратуры и в следственный комитет для привлечения виновных лиц к ответственности вплоть до уголовной, — сказал Михаил Крупин.

Пока что младшая дочь не может видеться со своими старшими братом и сестрой. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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