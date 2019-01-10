Перед Белым домом прошел митинг против американской базы в Хэноко в Японии

Токио, , 16:08 — REGNUM Перед воротами в официальную резиденцию президента США прошли выступления против переноса американской военной базы Futenma в прибрежный город Хэноко, на юг японской префектуры Окинава. На территории этой префектуры находится 70% военных баз США.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», протестующие собрались возле Белого дома после того, как под петицией подписалось 190 тысяч человек. Петиция требует от президента США Дональда Трампа прекращения строительства военной базы. Под обращением подписались многие известные люди. В частности, Брайан Мэй, гитарист рок-группы Queen, распространил информацию в социальных сетях и попросил своих подписчиков подписать петицию вслед за ним.