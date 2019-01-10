В Госдуме не намерены давать аспирантам отсрочку от службы в армии

Москва, , 12:17 — REGNUM В Госдуме против предоставления отсрочки от призыва в армию аспирантам, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

«Аспирантура не является частью непрерывного образования», — пояснила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Она указала на то, что некоторые получают пять высших образований.

«Речь идет о непрерывности основного образования. Мне думается, что все ответы были даны давно, просто конструкция действующей нормы была противоречива», — указала парламентарий.

Депутат подчеркнула, что законопроект не предполагает дополнительных льгот.

«Речь не идет о льготах. Государство подтверждает законодательно ранее заявленную позицию о равных правах на непрерывное образование. В данном случае аспирантура не является частью непрерывного образования», — пояснила Яровая.

Действующее законодательство ограничивает число отсрочек от призыва на военную службу, которыми гражданин, реализуя право на получение образования каждого последующего вида и уровня, может последовательно воспользоваться.

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