Четверг, 10 Января 2019 года
12:53:19 МСК

В Госдуме не намерены давать аспирантам отсрочку от службы в армии

Общество

Призыв

Москва, 10 января 2019, 12:17 — REGNUM  В Госдуме против предоставления отсрочки от призыва в армию аспирантам, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января.

«Аспирантура не является частью непрерывного образования», — пояснила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Она указала на то, что некоторые получают пять высших образований.

«Речь идет о непрерывности основного образования. Мне думается, что все ответы были даны давно, просто конструкция действующей нормы была противоречива», — указала парламентарий.

Депутат подчеркнула, что законопроект не предполагает дополнительных льгот.

«Речь не идет о льготах. Государство подтверждает законодательно ранее заявленную позицию о равных правах на непрерывное образование. В данном случае аспирантура не является частью непрерывного образования», — пояснила Яровая.

Действующее законодательство ограничивает число отсрочек от призыва на военную службу, которыми гражданин, реализуя право на получение образования каждого последующего вида и уровня, может последовательно воспользоваться.

Читайте ранее в этом сюжете: Призывники получают еще две отсрочки от армии

Читайте развитие сюжета: Шаманов: Госдума обеспечивает непрерывность образования для призывников

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить