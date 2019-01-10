Международный Красный Крест выделил 458 тысяч долларов на помощь КНДР

Пхеньян, , 14:41 — REGNUM Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца в 2018 году выделило Северной Корее средства на ликвидацию последствий стихийных бедствий и помощь пострадавшим. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на доклад организации.

Гуманитарная операция по оказанию помощи началась в августе прошлого года, когда на КНДР обрушился тайфун «Сулик», в результате которого в разных районах страны случились наводнения, оставившие без крова более 60 000 человек. Завершение операции планируется в конце января, а общая сумма средств составит 458 тысяч долларов. Из них 349 тысяч были ранее потрачены на размещение 42 500 человек, потерявших жильё, а 111 тысяч были выделены в ноябре на закупку продуктов питания, питьевой воды и медикаментов.

В докладе Международного Красного Креста отмечается, что от тайфуна пострадали не только отдельные области, но и вся страна в целом, так как из-за непогоды значительно снизился урожай и объём выпуска пищевой продукции, распределяемой между всеми гражданами через единую систему.