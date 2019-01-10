Первая в мире арена корейской поп-музыки откроется в Сеуле в 2024 году

Сеул, , 17:22 — REGNUM В столице Республики Корея в скором времени начнётся строительство арены, предназначенной исключительно для проведения концертов корейской поп-музыки — K-pop. Планируется, что арена будет готова к приему гостей уже в 2024 году, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление мэрии Сеула.

Здание получит название «Сеул Арена», а её сооружение начнётся в сентябре 2020 года. На данный момент ведётся подготовка проекта. Она будет расположена неподалёку от станции Чхандон, площадь участка для строительства составит 50 150 квадратных метров. «Сеул Арена» сможет вместить одновременно до 18 000 гостей и будет состоять из концертного зала с 2000 сидячих мест и танцевальным партером, зала славы K-pop, где будут представлены достижения корейских артистов, выставочного зала и театра. Примечательно, что главная сцена будет расположена в центре арены, что позволит большему количеству зрителей наблюдать за выступлением с разных направлений. Отмечается, что в «Сеул Арене» концерты смогут проводиться каждые четыре дня — интенсивность работы будет очень высокой.

Мэрия Сеула рассчитывает, что K-pop арена повысит туристическую привлекательность города и позволит многократно окупить инвестиции. Корейские поп-артисты являются крайне востребованными во всем мире, а их видеоклипы на YouTube набирают сотни миллионов просмотров. Рекорд принадлежит реперу Psy — клипы на песни «Gangnam Style» и «Gentleman» набрали в общей сложности 4,5 миллиарда просмотров.