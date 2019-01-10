В Москве участок проезда Девичьего Поля временно перекроют

Москва, , 12:07 — REGNUM В течение восьми дней в январе в Москве будет перекрыто движение транспорта по участку проезда Девичьего Поля. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Уточняется, что участок Девичьего Поля от пересечения с улицей Плющиха до пересечения с Новоконюшенным переулком будет полностью перекрыт 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 и 30 января. Ограничение будет действовать с 07:00 до 09:30 мск.

Движение ограничат в связи с подготовкой к параду Победы, который пройдет 9 мая 2019 года на Красной площади.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее улицы в центре Москвы перекрывали из-за подготовки к праздничным новогодним мероприятиям.

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