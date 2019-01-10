Два китайских контрабандиста проведут «бесправными» в тюрьме остаток жизни

Пекин, , 12:01 — REGNUM Двое мужчин были приговорены к пожизненному заключению в китайском городе Уси восточной провинции Цзянсу за контрабанду 116,3 тыс. тонн нефтепродуктов общей стоимостью 638 млн юаней ($98 млн), сообщает 9 января агентство Синьхуа.

Оба были лишены всех политических прав до конца жизни, а их личное имущество в размере 50 млн юаней, было изъято. Еще девять членов банды были приговорены к от трех до 14 годам тюрьмы, а также штрафам от 250 тыс. до 35 млн юаней. Все нелегальные доходы будут возвращены в государственную казну, сообщили в Промежуточном народном суде города Уси.

Как отметили в городской таможенной инспекции, групировка перевозила контрабанду по морю ранним утром, в праздники, а также в дождливую и туманную погоду, дабы не попадаться на глаза правоохранителям. Они использовали небольшие суда для перевозки продукции, которую получали в море от проходящих мимо иностранных кораблей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае арестованы 17 контрабандистов с 324 кг слоновой кости при них