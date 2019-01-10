Реконструкцию Московского дворца молодежи начнут в 2020 году

Москва, , 13:45 — REGNUM Реконструкцию Московского дворца молодежи в Хамовниках планируют начать в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, работы будут идти около двух лет. При этом общий облик здания изменять не планируется.

«Реконструкция самого здания займет приблизительно два года. Архитекторы предлагают в первую очередь открыть здание городу, раскрыв первые этажи, наполнить его новыми функциями, в том числе, использовать потенциал кровли как новую видовую площадку в городе», — сказал Кузнецов.

Он добавил, что сейчас объект находится на стадии проектирования. Экономику объекта планируют реструктуризовать за счёт оптимизации площадей, в рамках которой будут убраны лишние пристройки и отремонтированы внутренние помещения. Также архитекторы предлагают построить с задней стороны здания многоуровневый центр под культурные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Градостроительно-земельная комиссия города Москвы согласилась с внесением изменений в правила землепользования и застройки города для реконструкции здания Дворца молодежи на Комсомольском проспекте. Согласно одобренным изменениям, здание планируется увеличить с помощью остекления фасадных элементов, создания надстройки, а также пристроенного помещения. После реконструкции площадь объекта составит почти 52,2 кв. метров.

Читайте подробнее: Московский дворец молодежи реконструируют