В Казахстане назвали главные кадровые проблемы в системе здравоохранения

Астана, , 12:03 — REGNUM К кадровым проблемам в системе здравоохранения Казахстана относится дефицит персонала по первой медико-санитарной помощи, дисбаланс численности врачей и недостаток сельских врачей. Об этом говорится в ответе заместителя председателя правительства республики Ерболата Досаева на депутатский запрос, сообщает 10 января издание Informburo.

Вице-премьер добавил, что к кадровым проблемам также относится дисбаланс персонала между уровнями оказания медицинской помощи. Досаев напомнил, что на рассмотрении Сената Казахстана находится законопроект по вопросам здравоохранения, в рамках которого планируется перейти от типовых штатных нормативов к самостоятельному планированию человеческих ресурсов медицинскими организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Ерболат Досаев заявил, что в Казахстане планируют принять новый кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».

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