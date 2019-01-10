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В новогодние праздники автобусы Подмосковья перевезли свыше 5 млн человек

Общество

В праздничные дни рейсы организации были выполнены более чем на 99%

В новогодние праздники автобусы Подмосковья перевезли свыше 5 млн человек
Константин Ерёмин © ИА Красная Весна
В ожидании автобуса

Красногорск, 10 января 2019, 13:43 — REGNUM  В новогодние праздники с 31 декабря по 8 января автобусы «Мострансавто» перевезли свыше пяти млн человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 января в пресс-службе компании.

Так, самый интенсивный пассажиропоток на подмосковных маршрутах был отмечен 4 и 5 января. Тогда автобусы предприятия перевезли более 1,5 млн жителей и гостей Подмосковья.

Согласно подведённым результатам, более трёх млн поездок в новогодние праздники было совершено по социальным картам, около 1,5 млн оплачено ЕТК «Стрелка» и порядка 500 тысяч — банковскими картами.

В основном в праздничные дни пассажиры оставляли в салонах автобусов, зданиях автовокзалов и автостанций перчатки, варежки и шапки. К нескольким владельцам вернулись потерянные мобильные телефоны, портмоне, документы и студенческие билеты.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток на Московском центральном кольце (МЦК) в новогодние праздничные дни увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1,39 млн пассажиров.

Читайте подробнее: Поезда МЦК в новогодние праздники перевезли 1,4 млн человек

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