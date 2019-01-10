За прошедший год Китай покарал 51 чиновника высокого уровня за гедонизм

Пекин, , 11:48 — REGNUM Пятьдесят один государственный чиновник уровня провинций, министерств и выше были наказаны в 2018 году в Китая за нарушения дисциплины, сообщает 9 января агентство Синьхуа.

Указанные высокопоставленные чиновники вошли в число 621 тыс. человек, привлеченных к ответственности Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией в 2018 году. Все они проходили по 638 тыс. случаев нарушений, некоторые из которых были раскрыты благодаря неравнодушию очень бдительных граждан.

Напомним, что с приходом в Китае к власти нынешнего председателя Си Цизьнипа, была инициирована кампания по борьбе с коррупцией и недостойным поведением среди госслужащих, чиновников и партийных деятелей. Специально для этого Компартия Китая приняла нормы партийного поведения из восьми пунктов, которые ориентированы на нестяжательство и скромность.

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