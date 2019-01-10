У интернет-газеты «Фонтанка» появился новый владелец

Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM Контрольный пакет акций АО «Ажур-медиа», которое издает петербургскую интернет-газету «Фонтанка.ру, приобрел крупный медиа-бизнесмен Виктор Шкулев, владеющий сетью городских порталов в 15 регионах России, а также несколькими журналами. Шкулев подчеркивает, что приобретение «Фонтанки» не связано с предстоящими выборами губернатора Санкт-Петербурга.

Как сообщил 10 января председатель совета директоров АО «Ажур-медиа», основатель «Фонтанки», журналист и писатель Андрей Константинов, «прежние партнеры приняли решение о полном выходе из бизнеса, мы уважаем это решение». При этом миноритарными акционерами компании остаются пять физических лиц из числа основателей проекта.

По мнению Константинова, получение Шкулевым контроля над АО «Ажур-медиа» «открывает новые перспективы и возможности для «Фонтанки». Константинов добавил, что серьезных изменений в редакционной политике издания не предполагается.

Сам Виктор Шкулев в интервью главному редактору вновь приобретенного издания заявил, что для него покупка «Фонтанки» — это «профильная инвестиция».

На вопрос о том, как связано решение Шкулева с предстоящими в сентябре 2019 года выборами главы Северной столицы, бизнесмен ответил, что это случайное совпадение.

«Для нас как для инвесторов этого проекта, выбирается губернатор или не выбирается губернатор — не имеет значения <…> Мы ни в коем случае не фокусировались на том, что в 19-м году будут выборы губернатора», — сказал новый владелец проекта.

Напомним, ранее контрольным пакетом АО «Ажур-медиа» владела компания Fort Group, занимающаяся строительством и управлением торгово-развлекательными центрами и другой коммерческой недвижимостью в Петербурге и Москве.