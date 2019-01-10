В Чечне устанавливают причины гибели роженицы

Грозный, , 11:42 — REGNUM Прокуратура Чечни потребовала проверки по факту смерти местной жительницы. Инцидент произошел в ноябре 2018 года, однако должной оценки не получил, о чем в надзорное ведомство сообщил отец роженицы Мовладин Х. По его мнению, смерть дочери произошла из-за ненадлежащего оказания медицинских услуг, сообщили ИА REGNUM 10 января в пресс-службе прокуратуры региона.

Как было установлено в результате прокурорской проверки, состояние здоровья молодой женщины резко ухудшилось на следующий день после выписки из родильного дома. Произошла остановка сердца, бригада скорой помощи доставила пострадавшую в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где она скончалась.

Согласно диагнозу врачей, у роженицы было инфекционное заболевание — сепсис. Однако патолого-анатомическое исследование не было проведено, чем нарушено требование законодательства в сфере здравоохранения. Вследствие этого истинная причина смерти пациентки установлена не была. В прокуратуре считают, что своими действиями должностные лица больницы создали возможность сокрытия дефекта медицинской помощи.

В настоящее время начата процессуальная проверка Следственного комитета. В адрес министра здравоохранения Чечни внесено представление.

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