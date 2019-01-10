В Казахстане разработают кодекс, повышающий правовой статус медработников

Астана, , 11:41 — REGNUM Повышение правового статуса и социальной защиты работников здравоохранения в Казахстане будет предусмотрено в кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения». Об этом говорится в ответе заместителя председателя правительства республики Ерболата Досаева на депутатский запрос, сообщает 10 января издание Informburo.

Вице-премьер отметил, что правительство республики не считает целесообразным разработку отдельного закона «О статусе медработника». Досаев добавил, что в новом кодексе будет учтен переход к лицензированию специалистов здравоохранения. Документ также будет направлен на совершенствование кадровой политики.

Напомним, 2 октября 2018 года министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что к основным проблемам ведомства можно отнести качество медицинских услуг, обеспечение населения лекарствами и необходимость обновления оборудования.

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