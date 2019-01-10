«Бизнес на трагедии»: свои услуги жителям Перми предлагают лжегазовщики

Пермь, , 11:39 — REGNUM В соцсетях пользователи сигнализируют о том, что в многоэтажных домах Перми работают лжегазовщики. После магнитогорской трагедии предприимчивые люди предлагают свои услуги под благовидным предлогом — беспокоясь о населении, которое живёт в квартирах с газовым оборудованием.

«Внимание! Бизнес на трагедии! По пермским домам ходят якобы газовщики и проверяют газовое оборудование в квартирах. Представляются сотрудниками ООО «Городская газовая служба» (г. Омск). Свои услуги они оценивают в 1400 рублей. Кроме удостоверений и договоров на оказание платных услуг у молодых людей документов, подтверждающих их квалификацию и права — нет», — сообщают в пабликах пермяки.

Помимо профосмотра газового оборудования визитёры предлагают установку газоанализаторов. При этом в ход идёт финансовая уловка: монтажные работы и прибор стоят 25 тысяч рублей, но с учётом скидки жителям предается комплексная услуга всего за 8 тысяч рублей.

Тема мошенничества в сфере проверки газового оборудования в многоэтажках породила активную дискуссию в соцсетях. В комментариях люди пишут о «филькиных грамотах», которые им бросают в почтовые ящики. Причём квитанции и объявления о проверках иной раз появляются в домах, где нет системы газоснабжения.

Один из пользователей поделился положительным опытом, как жильцы отвадили липовых поверяльщиков. Жители договорились с управляющей компанией о порядке действий. Теперь если проверяют газ, УК пишет объявление, предупреждает своего диспетчера, а жильцы при появлении проверяльщиков звонят диспетчеру и уточняют информацию о проверке.

В пермской газораспределительной организации отметили, что согласно законодательству техническое обслуживание газового оборудования проводится один раз в год. Проверка осуществляется в рамках договора, заключенного между управляющей компанией и жителями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске Челябинской области произошло обрушение целого подъезда десятиэтажного дома. Погибли 39 человек. Возбуждено уголовное дело. Следствие в качестве приоритетной версии рассматривает взрыв бытового газа.