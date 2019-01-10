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Госдума ускоряет розыск пропавших детей

Общество

По данным геолокации

Москва, 10 января 2019, 11:40 — REGNUM  Закон, упрощающий доступ к геоданным пропавших несоврешеннолетних, позволит кардинально повлиять на перспективу розыска и спасения пропавших детей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Анатолий Огуль («Единая Россия»).

«Речь идет не только о краже детей, но и о случаях, когда ребенок заблудился, попал в опасную ситуацию и нуждается в помощи. У многих из этих детей на момент пропажи находились при себе различные мобильные устройства — телефоны, планшеты, «умные» часы и так далее, снабженные системой определения координат. С их помощью можно в считанные минуты установить координаты пропавшего ребенка либо того места, откуда шел сигнал до выключения устройства. Более того, сейчас специалисты могут определить даже то, где и каким способом был выключен аппарат — села батарейка, выключили его кнопкой или выкинули в воду, было ли перед этим движение», — отметил Огуль.

С принятием закона у правоохранительных органов появятся правовые возможности в случае обращения родителей или иных законных представителей ребенка в экстренном порядке, то есть без предварительного решения суда, попытаться установить его местонахождение на основе геолокационных данных.

«Уверен, эта мера позволит существенно повлиять на перспективу спасения ребенка и оказания ему своевременной помощи», — сказал парламентарий.

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