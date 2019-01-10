Пропавших детей будут искать по геоданным их гаджетов

Москва, , 11:25 — REGNUM Законопроект, упрощающий доступ к геоданным гаджетов пропавших детей, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 января. Доступ к данным геолокации телефонов и планшетов по заявлению родителей поможет в поиске несовершеннолетних, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Правоохранительные органы смогут оперативно, по заявлению родителей, получать доступ к данным геолокации телефона или планшета ребенка, что серьезно ускорит его розыск. Это время может оказаться бесценным, если, например, ребенок заблудился, потерялся, или с ним случилась беда», — сказал парламентским журналистам Володин.

За последние пять лет в розыске находилось 40 тыс. несовершеннолетних, при этом 13,5 тыс. — это малолетние дети, привела данные одна из авторов инициативы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). В 2017 году 8 тыс. несовершеннолетних находились в розыске, при этом уже 40% — это малолетние дети.

Доступ к геоданным правоохранительные органы получат на основании письменного заявления родителей об исчезновении ребенка. В том случае, когда мобильное устройство оформлено не на родителя, а на другое лицо, — на основании заявления лица о согласии получения данных по геолокации мобильного устройства, уточнила Яровая.

Также потребуется мотивированное постановление сотрудника оперативно-розыскных службы, а также информирование суда в течение 24 часов о том, что начаты оперативно-розыскные мероприятия и истребована информация по геолокации. При этом в течение 48 часов оперативные службы в любом случае будут обязаны принять мотивированное решение либо о продолжении оперативно-розыскных мероприятий, в судебном порядке получив надлежащее разрешение, либо их прекратить, пояснила парламентарий.

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