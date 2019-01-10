Прокуратура выявила нарушения в колледжах на западе Казахстана

Астана, , 11:26 — REGNUM Прокуратура Западно-Казахстанской области выявила многочисленные нарушения в учреждениях среднего профессионального образования региона, сообщили 9 января в пресс-службе ведомства.

Нарушения связаны с недостаточной обеспеченностью студентов местами в общежитии, формальным подходом к учебному процессу и необоснованным расходованием средств.

В частности, Аксайский технический колледж завышал численность студентов на 116 человек, в результате чего были незаконно получены средства в размере 3 млн тенге ($7983). Почти во всех 29 колледжах, в которых прошли проверки, наблюдается завышение численности трудоустроенных студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2018 года директор политехнического колледжа Астаны Касымхан Сенгазыев заявил, что численность студентов колледжей может уменьшиться из-за ведения подушевого финансирования в школах республики.

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