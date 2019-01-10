Шесть приходов Хмельницкой области перешли к раскольникам

Хмельницкий, Украина, , 11:24 — REGNUM Шесть приходов канонической Украинской православной церкви, находящиеся на территории Хмельницкой области, перешли в раскольничью «Святейшую церковь Украины» (СЦУ), заявил представитель раскольников Антоний Махота 9 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Переметнувшиеся к раскольникам приходы находятся в сёлах Закружцы, Приселки, Пильки, Сухуженцы, Тележинцы и Чижовка.

Напомним, 9 января представители СЦУ заявили, что в общей сложности к ним перешло около пятидесяти приходов УПЦ.

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