Бывшего гендиректора «КрасАвиа» отдали под суд за откаты

Красноярск, , 10:57 — REGNUM В Красноярске будут судить бывшего генерального директора госпредприятия Красноярского края «КрасАвиа». Ответить перед правосудием экс-руководителю придётся за получение взяток. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 10 января, в настоящее время расследование уголовного дела завершено.

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Следователи установили причастность бывшего гендиректора сразу к нескольким эпизодам преступной деятельности в связи с исполнением должностных обязанностей. Так, по версии дознавателей, в 2016—2017 году обвиняемый, занимавший тогда пост руководителя «КрасАвиа» получал взятки от руководителей различных юридических лиц за заключение договоров поставок товарно-материальных ценностей именно с их фирмами.

В общей сложности преступным путём руководитель предприятия получил свыше 4 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Свою вину подозреваемый полностью признал. Обвинения мужчине предъявлены по ст. 290 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в получении взятки генерального директора авиакомпании «КрасАвиа» уличили в декабре 2017 года. Тогда же он был задержан и взят под стражу.

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