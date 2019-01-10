В Великом Новгороде открылся медиафорум «Россия и Ганза»

Великий Новгород, , 13:15 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 10 января, открылся медиафорум «Россия и Ганза», собравший журналистов, экспертов в сфере СМИ, историков, политологов и представителей власти. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском областном отделении Союза журналистов России, его главная цель — открыть год международной Ганзы в России и передать своеобразную эстафету в сфере освещения этого масштабного события от журналистов Великого Новгорода, где Международные Ганзейские дни впервые проводились в 2009 году, журналистам Пскова, который станет центром празднования Международных Ганзейских дней в июне 2019 года.

В медиафоруме принимают участие журналисты и специалисты пресс-служб, инициаторы различных проектов из российских городов Ганзейского союза Нового времени — Пскова, Порхова, Твери, Торжка, Тихвина, Вологды, Белозерска, Калининграда, а также учёные и эксперты из Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, городов Новгородской области.

Перед открытием медиафорума его участникам представили театрализованную интерактивную программу «Великий Новгород — Ганзейский город» — новый проект офиса туризма «Красная изба». В рамках работы форума будут обсуждаться роль Ганзы в Средневековье и в наше время, ганзейское движение в различных PR-проектах, специфика освещения этой темы в СМИ, вопросы использования ганзейского бренда для продвижения имиджа городов. Будут представлены специальные проекты из Пскова, Великого Новгорода и Тихвина (Ленинградская область), а также состоится презентация 39-х Международных дней, которые пройдут 27−30 июня 2019 года в Пскове.

Организатором медиафорума выступает Новгородское областное отделение Союза журналистов России. Проект получил поддержку Фонда президентских грантов в рамках второго конкурса 2018 года.

Напомним, Ганзейский союз Нового времени был воссоздан в 1980 году в традициях средневекового Ганзейского союза, который существовал на протяжении почти пяти веков ( в XII—XVII вв.). Сейчас он объединяет 192 города из 16 европейских стран. Ежегодно в одном из городов проводятся Международные Ганзейские дни, их очередность расписана до 2036 года. В России подобное мероприятие состоится в 2019 году во второй раз, в Пскове, впервые оно прошло в Великом Новгороде в 2009 году. Сразу после Пскова, в 2020 году, Международные Ганзейские дни уже готовится принимать город Брилон (Германия).

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