На игру Wandersong наложили ограничения за «слишком положительные отзывы»

Оттава, , 11:26 — REGNUM Компания Valve наложили ограничения на приключенческую игру Wandersong за «слишком положительные отзывы», подозревая проект в жульничестве. После обращения разработчика Грега Лобанова к игрокам и изданию Polygon, Valve сказали, что ограничения были ошибкой, вызванной сбоем системы.

Представители Valve сообщили, что работают над исправлением ошибки и в ближайшее время постараются вернуть в игру все заблокированные функции. Изначально проблема возникла в самом алгоритме проверки игр в Steam. При слишком большом количестве положительных отзывов, алгоритм начинает считать игру мошеннической, а отзывы — накрученными специальными программами. Грег Лобанов в своём заявлении назвал игру «аномально популярной среди пользователей» и сообщил, что просто не смог бы взломать сотни учётных записей для создания такого количества положительных отзывов.

Напомним, что Wandersong — это приключенческая музыкальная игра, созданная независимым разработчиком Грегом Лобановым. Игрок берёт на себя управление Бардом, который ищет фрагменты песен по всему миру, чтобы спасти его от разрушения. Бард может воздействовать на окружение при помощи своего пения. Разработчик сообщил, что игра вдохновлена его личным велосипедным путешествием по США. Проект вышел 27 сентября 2018 года на MacOS, Microsoft Windows и Nintendo Switch.

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