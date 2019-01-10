Владимирским чиновникам посоветовали не идти на поводу у жителей

Струнино, Владимирская область, , 10:51 — REGNUM Потребности в открытии дерматовенерологического и психоневрологического отделений в больнице города Струнино (Владимирская область), жители которого жаловались президенту Владимиру Путину на проблемы здравоохранения, нет. Об этом 9 января по итогам заседания членов Ассоциации защиты прав пациентов и Врачебной палаты Владимирской области сообщила пресс-служба областной администрации. По данным чиновников, с 1 сентября 2018 года в городе не было ни одного острого обращения, которое бы потребовало стационарного лечения.

По данным пресс-службы, сейчас в городе ведут прием дерматолог и психиатр. Однако жители требуют, чтобы в больнице открыли полноценные отделения — на 26 и 40 коек, соответственно. Чиновники же уверены, что горожанам больше нужно паллиативное отделение.

«Мы думаем и о здоровье жителей региона, и об экономике здравоохранения. Наша основная цель — с учётом потребностей населения создать в Струнино крепкую систему первоочередной медико-санитарной помощи, качественной и доступной», — заявила врио первого заместителя губернатора Марина Чекунова.

При этом приглашенные на встречу общественники полностью встали на сторону обладминистрации. Так, председатель правления Совета отцов Владимирской области Алексей Сорокин и вовсе посоветовал чиновникам не идти на поводу у некоторых людей.

«Если во всём идти на поводу у некоторых граждан, выполнять их необоснованные требования, то можно прийти к тому, что другие медицинские учреждения не получат денег из областного бюджета. По-настоящему конструктивный диалог может быть с теми представителями гражданского общества, которые готовы дискутировать, но не устраивают гвалт раз от раза», — заявил общественник.

ИА REGNUM напоминает, что о проблемах здравоохранения в Струнино стало широко известно в 2018 году, когда местные жители задали вопрос президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии. Владимирцы были обеспокоены тем, что город может остаться без больницы. Тогда Владимир Путин поручил экс-губернатору Светлане Орловой проконтролировать ремонт больницы. После выборов главы области заботы легли на плечи нового губернатора Владимира Сипягина, а исполнение поручения стало причиной критики главы региона со стороны федеральных СМИ. В частности, журналисты заявляли, что сроки ремонта срываются — он должен быть завершен до конца 2018 года. Изначально администрация области опровергала эту информацию. Теперь же стало известно, что в двух зданиях больницы ремонт продлили до конца 2019 года. При этом большинство работ, которые были запланированы на 2018 год, все-таки выполнены. 8 января в городе прошел митинг, который собрал 180 человек.

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