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Жириновский предложил отпраздновать старый Новый год в Госдуме

Общество

Ёлка

Москва, 10 января 2019, 10:40 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отпраздновать старый Новый год в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 1 января.

«В понедельник (14 января) старый Новый год. Может быть, вместе отпраздновать здесь? У нас тут с прессой работа, может быть, после прессы остаться нам и отпраздновать старый Новый год?» — предложил он.

Старый Новый год пришел вместе со старым стилем летоисчисления. Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января. А 13 января отмечается День российской печати.

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