Москва, , 10:40 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отпраздновать старый Новый год в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 1 января.

«В понедельник (14 января) старый Новый год. Может быть, вместе отпраздновать здесь? У нас тут с прессой работа, может быть, после прессы остаться нам и отпраздновать старый Новый год?» — предложил он.

Старый Новый год пришел вместе со старым стилем летоисчисления. Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января. А 13 января отмечается День российской печати.