«Туалетная революция» принесла 2 млн новых уборных в центральный Китай

Чжэнчжоу, Китай, , 10:30 — REGNUM В центральной китайской провинции Хэнань было построено или отремонтировано более 2 млн туалетов в прошедшем 2018 году в рамках национальной программы «туалетной революции», сообщает 9 января агентство Синьхуа.

Более 3,2 тыс. общественных уборных было построено в городских районах и порядка 5,3 тыс. туалетов — в сельской, покрыв тем самым около 500 популярных туристических мест провинции. Кроме того, в сельских районах также были «модернизированы» туалеты в 2 млн домохозяйств, отмечают местные власти. На исполнение программы было выделено 300 млн юаней (около $43,9 млн) со стороны провинциального правительства.

Напомним, что кампания так называемой «туалетной революции» стартовала в Китае в 2015 году. Ее целью стало сделать общественные уборные, особенно в известных туристических местах, чище и современней, тем самым значительно поднять их престиж. До 2020 года власти Поднебесной намерены улучшить около 64 тыс. уборных в популярных туристических местах по всей стране.

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