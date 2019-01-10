Спецназ и говорящие хомяки: игра российских разработчиков Zeliria Sanctuary

Москва, , 10:36 — REGNUM Российские разработчики из студии Salangan Games выпустили свою игру в жанре визуальная новелла под названием Zeliria Sanctuary. Проект, распространяемый через цифровой сервис Steam, получил неоднозначные отзывы игроков.

Главный герой проекта — спецназовец Макс попадает в таинственный фэнтезийный мир Зелирии, в котором сожительствуют средневековые рыцари и огромные говорящие хомяки. Разработчики обещают больше 15 часов игрового процесса и 11 возможных концовок, зависящих от выбора игрока. Большинство отзывов игры в Steam (81%) положительные. Геймеры отмечают интересный сюжет, проработанных персонажей и вариативность выбора.

«Игра хорошо проработана. До мелочей. Много второстепенных персонажей и побочных выборов, не влияющих на исход сюжета. Но многие выборы наоборот могут повернуть сюжет вспять и вывернуть какой-нибудь твист», — пишет Walker Bulldog.

«Игра действительно стоила ожиданий, несмотря на то, что и оставила открытые финалы и возможный выход 2 части игры. Играл с удовольствием, интересный сюжет, и это игра, в который действительно твои выборы влияют на последующее развитие сюжета», — пишет Time to win.

Несмотря на большинство положительных отзывов, многие игроки остались недовольны проектом. Критике подверглась короткая сюжетная кампания, отсутствие обещанной озвучки и слабая графическая составляющая.

«Продукт на момент релиза сырой. Графика не фонтан. История куцая. Сюжет фальшивит. Мало контента», — пишет JPrayer.

«Купил эту игру только потому, что поверил, что это полноценная новелка на 10−30 часов, а не очередная подделка на несколько часов. По итогу ощущаю себя обманутым», — пишет evgeniy-199.

«Заплатил за игру ещё во время краудфандинговой компании только из-за того что в игре будет озвучка Анилибрии. Игра вышла, озвучка ещё только в зародыше. Озвучено только демо, а саму игру «постараются» озвучить в 2019, но не факт. Она будет залита отдельным патчем. В итоге для меня это как ранний доступ. Того, ради чего я платил за игру, тут нет и в ближайшее время не будет!», — пишет FRANK.

Напомним, что ранее другой российских разработчик Аркадий Куликов рассказал о прекращении работы над своим проектом Without Memory. Руководитель студии Dino Games сообщил, что игра разрабатывалась три года, но для полноценного релиза ему не хватило опыта. Теперь Куликов планируется создать менее масштабную игру для того, чтобы получить необходимые навыки. Известно, что главные роли в отменённом проекте должны были сыграть актёры Роман Курцын и Татьяна Космачёва.

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