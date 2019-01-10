В чебоксарском парке обменивают новогодние ели на билет в зоопарк

Чебоксары, , 10:02 — REGNUM В столице Чувашии стартовала акция по сбору живых новогодних елей. В детском парке имени Николаева просят жителей не выбрасывать ели, а приносить их в обмен на билет в зоопарк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

У чебоксарцев появилась возможность обменять живые новогодние ёлки на бесплатный билет в зооуголок «Ковчег», который находится в детском парке имени космонавта Андрияна Николаева. По словам организаторов, за каждое привезённое хвойное дерево будет выдаваться один билет.

«Ёлки необходимы зверям в качестве витаминной добавки в рационе, а также для обустройства их вольеров», — говорит директор парка Георгий Богуславский.

Акция продлится до 1 февраля 2019 года. Отметим, что в зооуголке «Ковчег», который работает в парке, содержатся различные виды птиц, хищники и травоядные животные. Всего около 40 видов. Кроме зоопарка, работают аттракционы, мастерская для детей и взрослых, зимой — каток и горки. По праздничным и выходным дням проходят познавательные и развлекательные программы.

По данным мэрии, в период новогодних праздников посещаемость муниципальных парков Чебоксар увеличилась и превысила 40 тыс. человек. Всего в каникулы различные праздничные мероприятия посетили около 200 тыс. жителей и гостей столицы.