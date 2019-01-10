В Южной Корее выросло количество абортов

Сеул, , 17:36 — REGNUM Уровень абортов в Южной Корее среди женщин, которые живут в районах, где нет больниц или родильных домов, очень высок, сообщает YTN.

Исследовательская команда при медицинском университете Сеула провела исследование, опираясь на данные Национального сервиса медицинского страхования о 370,000 беременных женщинах, зарегистрированных в 2013 году.

Результаты этого исследования были опубликованы в январском номере Journal of Korean Medical Science.

По состоянию на 2011 год на всей территории страны насчитывалось лишь 54 учреждения, способных принять роды. Поэтому многим женщинам приходилось рожать в других городах. Поэтому правительство Южной Кореи с 2011 года выделило 38 регионов, которые остро нуждаются в родильных домах и больницах.

Однако, согласно исследованию, не смотря на то, что регионы были выделены, ситуация в стране остается прежней. Прежде всего наиболее высокий показатель абортов наблюдается именно у женщин, живущих в таких районах.

Согласно исследовательской группе, на момент опроса уровень абортов в районах, где нет больниц равен 4,55%, что намного выше, чем средний показатель в обычных районах 3,56%. В масштабах страны, в среди районов без больниц, в провинции Канвондо процент абортов был в 2,9 раза выше, чем в других районах. Однако по сравнению с г. Хампхён, разница была в 8,6 раз.

В других городах ситуация наблюдается следующая. В провинции Канвандо: г. Чонсон — 10,3%, в г. Индже и г. Пхёнчхан — 8,1%; в г. Поын, г. Йонволь, г. Чхонсон, г. Муджу, о. Уллын, г. Кунви, г. Хадон — 7%.

По словам ученым, это первое исследование, которое подтвердило существенную разницу состоянием здоровья беременных женщин между районами с больницами и без. Ученые также отметили, что необходимо принять альтернативные меры для решения этих проблем.