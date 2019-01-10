Большинство граждан России продолжает верить в чудеса

Москва, , 09:52 — REGNUM От 2019 года граждане России ждут чудес и надеются на лучшее. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в рамках интернет-проекта «Батюшка онлайн».

Читайте также: Граждане РФ рассказали, чего просят у Деда Мороза

Так, более трети (35%) проголосовавших мечтают о чуде и душевном мире. При этом 92% респондентов заявили, что верят в чудеса. Только 3% опрошенных уверены, что чудес не бывает.

Ещё 22% людей ждут счастья в личной жизни. Веру и надежду на будущее на 2019 год возлагают 14% респондентов.

Также важными для граждан России стали ожидания здоровья, материального благосостоянии и успехов в карьере.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми частыми пожеланиями граждан России, адресованными Деду Морозу, по-прежнему остаются здоровье и финансовое благополучие. Также среди просьб, направленных главному волшебнику страны, в 2018 году — возвращение в СССР, доллар по 26 рублей и НДС 18%.