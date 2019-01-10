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Эвакуированные из Сирии лица не будут лишены гражданства — КНБ Казахстана

Общество

Гражданство сохранят лица, которые не участвовали в террористической деятельности

Астана, 10 января 2019, 09:59 — REGNUM  Добровольно вернувшиеся из Сирии граждане Казахстана, которые непричастны к терроризму, не будут лишены гражданства, заявил глава департамента Комитета национальной безопасности республики Бахытбек Рахымбердиев на брифинге в МИД Казахстана, сообщает 10 января агентство «КазТАГ».

Рахымбердиев отметил, что в настоящее время в отношении шести мужчин и одной женщины, вернувшихся в Казахстан, ведется досудебное расследование по подозрению в причастности к террористической деятельности.

«Кто невиновен, а их большинство, то здесь вопрос о лишении их гражданства и такой целесообразности не усматривается», — добавил Рахымбердиев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января МИД Казахстана совместно со спецслужбами республики эвакуировали из Сирию в Казахстан 47 граждан республики, в том числе 30 детей, 11 женщин и 6 мужчин.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Казахстана прокомментировал эвакуацию граждан из Сирии

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