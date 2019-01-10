Хакер из группировки «Шалтай-Болтай» досрочно вышел на свободу

Санкт-Петербург, , 09:35 — REGNUM Осуждённый на три года колонии за незаконный доступ к компьютерной информации участник хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Константин Тепляков освобождён из мест лишения свободы. Ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворил Колпинский районный суд Санкт-Петербурга.

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На сайте суда отмечается, что решение принято на заседании 17 декабря. Напомним, Тепляков отбывал наказание в ИК-5 на территории Северной столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, группировка российских хакеров «Шалтай-Болтай» зарабатывала себе на жизнь, выкладывая в интернет компрометирующую информацию о деятельности российских чиновников и связанных с ними бизнесменов. В частности, от деятельности киберпреступников пострадали председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, его пресс-секретарь Наталья Тимакова, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. С 2014 года группировка сделала более 75 публикаций, заработав примерно два миллиона долларов.

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В августе 2018 года после отбытия срока наказания на свободу вышел главарь этой группировки Владимир Аникеев.

Напомним, Теплякова осудили на три года с отбыванием наказания в колонии общего режима в сентябре 2017 года, тогда он частично признал свою вину. Группировку обвиняли в шести эпизодах незаконного доступа к информации политиков и высокопоставленных лиц.

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