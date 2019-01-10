Бывшего главу южнокорейского банка приговорили к тюремному заключению

Сеул, , 09:29 — REGNUM Бывшему главе Woori Bank Ли Квангу предъявили обвинения в найме высокопоставленного чиновника и детей состоятельных клиентов, сообщает YTN.

«10 января Районный суд г. Сеула приговорил Ли Квангу к 1 году и 6 месяцам тюремного заключения», — передает вещатель.

По сообщению судьи, бывший глава банка лично руководил процессом найма, принимая заявки об устройстве на работу от высокопоставленных лиц.

Кроме того, суд условно осудил еще четырех человек, включая бывшее высокопоставленное лицо, которому назначили штраф в размере 5 млн вон (~$ 4 470).

Напомним, дело Ли Квангу было передано в суд по обвинению в найме 37 детей влиятельных людей в промежутке с 2015 по 2018 год.