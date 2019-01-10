В колониях Зауралья «сократили» около сотни заключённых

Курган, , 09:23 — REGNUM В колониях Курганской области 775 заключённым снижен срок отбывания наказания, а 91 освобождён из мест лишения свободы. Таковы итоги работы по реализации закона о перерасчёте сроков отбывания наказания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСИН России по Курганской области.

Под действие закона от 3 июля 2018 № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» попали 940 осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Зауралья. Большей части заключённых сроки были снижены. Напомним, вышеуказанный закон предусматривает кратный зачет в срок отбытия наказания времени содержания под стражей, в отношении осужденных, которым назначено лишение свободы в колониях-поселениях и колониях общего режима.

В пресс-службе УФСИН по Курганской области отметили, что по состоянию на 1 января 2019 года в исправительных учреждениях Зауралья содержалось 4 838 подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

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