Звено громкого дела: в розыск объявлена директор оренбургской фирмы

Оренбург, , 09:15 — REGNUM В Оренбурге силовики заявили о том, что директор и учредитель местной фирмы Елена К. объявлена в розыск. В рамках расследования резонансного уголовного дела в отношении экс-главы областного центра Евгения Арапова выявлен факт получения взятки от руководителя оренбургской компании, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области Анжелика Линькова.

По данным следствия, действия директора фирмы квалифицированы как дача взятки должностному лицу, совершенная в особо крупном размере. В период с 4 декабря 2018 года по настоящее время попытки силовиков известить Елену К. о процессуальных действиях, вручить ей извещение о необходимости визита к следователю, а также установить местонахождение подозреваемой оказались безрезультатными.

Силовики полагают, что подозреваемая скрывается от следствия. Женщина объявлена в розыск. Решение об этом суд признал законным и обоснованным.

Стоит отметить, что в декабре 2018 года в компании заявили, что их руководитель не скрывается от следствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года был задержан, а затем арестован Евгений Арапов, на тот момент являющийся мэром Оренбурга. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности. 6 января суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока нахождения экс-чиновника под стражей и удовлетворил просьбу адвоката об изменении меры пресечения на домашний арест.

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