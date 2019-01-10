Экс-глава Nissan Карлос Гон заболел в тюрьме — СМИ

Токио, , 09:10 — REGNUM Допросы бывшего руководителя автокоцерна Nissan Карлоса Гона остановлены по причине болезни. Об этом со ссылкой на адвокатов арестованного сообщает 10 января агентство Kyodo.

Отмечается, что у находящегося в токийской тюрьме экс-главы автомобильного гиганта внезапно поднялась температура. Врачи прописали 64-летнему Гону покой и постельный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Токио был задержан бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон. Бизнесмена обвинили в сокрытии доходов и в попытке переписать на предприятие личные потери от финансовых операций.

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