Фанаты «Черного зеркала» увидели в шагающем авто Hyundai старого знакомого

Сеул, , 09:03 — REGNUM Поклонники сатирического сериала «Черное зеркало» увидели в новом шагающем автомобиле Hyundai Elevate, который компания представила на выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе, знакомых «персонажей». Машина напомнила им роботов-псов из популярного шоу.

https://twitter.com/curtainsdc/status/1082735531069489152

Пользователи соцсетей стали публиковать различные коллажи на эту тему. Стоит отметить, что они также нашли сходство Elevate с другими машинами, показанными ранее в мультфильмах и кино.

https://twitter.com/jessmajeski/status/1082784008025427968

https://twitter.com/finley32/status/1082643629188018176

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Напомним, согласно заявлениям Hyundai, новый автомобиль способен преодолевать препятствия высотой около 1,5 м. По мнению автопроизводителя, машина имеет все шансы исследовать те участки Земли, где ранее никогда не бывали автомобили. Также они считают, что концепцию авто смогут использовать для перемещения по другим планетам.

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