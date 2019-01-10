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Бывший король Малайзии и «Мисс Москва» ждут ребенка — СМИ

Общество

Несколько дней назад король Малайзии Мухаммад V внезапно решил отречься от престола без объяснения причин

Куала-Лумпур, 10 января 2019, 09:04 — REGNUM  Бывший король Малайзии Мухаммад V и «Мисс Москва» 2015 года Оксана Воеводина, как сообщает Sindonews, ждут ребенка.

«Супруги с нетерпением ждут своего первого ребенка и полностью хотят посвятить себя семье», — написала 9 января британская газета The Sun.

Известно, что несколько дней назад Мухаммад V внезапно решил отречься от престола без объяснения причин. В заявлении малайзийского королевского дворца говорится, что король был благодарен за предоставленную ему правящим советом возможность и поблагодарил премьер-министра Махатхира Мохамада и правительство.

Король Малайзии избирается среди девяти глав султанатов сроком на пять лет. Мухаммад V начал править 13 декабря 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил надежду, что новый король будет избран в ближайшее время.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Малайзии: «Выборы нового короля должны быть ускорены»

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Политика Малайзии
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