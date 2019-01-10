В США вновь отклонен иск актрисы Эшли Джадд против Вайнштейна

Лос-Анджелес, США, , 08:55 — REGNUM Федеральный суд Лос-Анджелеса отклонил повторный иск актрисы Эшли Джадд, обвиняющей известного голливудского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Об этом пишет портал Variety.

По версии актрисы, безуспешная попытка изнасилования произошла в середине 1990-х годов во время ее встречи с Вайнштейном в гостиничном номере. Джадд полагает, что кинопродюсер затаил на нее злобу и испортил ее дальнейшую карьеру в Голливуде.

Отмечается, что в сентябре 2018 года суд отказался принимать первый иск Джадд, ссылаясь на отсутствие в правовом поле на момент подачи заявления норм, под которые подпадают действия Вайнштейна. Впоследствии такие нормы появились, и актриса вновь подала иск. Теперь суд отклонил заявлении Джадд на том основании, что новые правила не распространяются на ранее поданные иски.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что суд по делу кинопродюсера Харви Вайнштейна, который обвиняется в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, начнется в США в мае 2019 года.

Читайте также: Названа дата начала судебного процесса по делу Харви Вайнштейна

Читайте ранее в этом сюжете: Секс-скандал: Вайнштейн продолжает настаивать на своей невиновности