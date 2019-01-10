Красноярские учёные составили социальный портрет курильщика

Красноярск, , 08:47 — REGNUM Социальный портрет курильщика составили социологи Красноярского краевого центра медицинской профилактики и Сибирского федерального университета (СФУ), сообщил 10 января доцент кафедры социологии Института педагогики и социологии СФУ Дмитрий Труфанов на странице своего блога.

В рамках пятилетнего мониторинга потребления табака в Красноярском крае с участием 5000 курильщиков и пилотного исследования за 2018 год среди посетителей вейп-магазинов с участием 262 респондентов удалось составить социальный портрет курильщика — это холостой мужчина 34 лет со средне-профессиональным образованием, выкуривающий примерно 16 сигарет в день, имеющий общий стаж курения 14,5 лет и при этом не исключающий возможность бросить курить.

По данным учёных, чаще всего курильщиками становятся мужчины, хотя почти пятая часть женщин подвержена этой привычке. При этом отмечается, что привычка курить стремительно молодеет. Так, в 2017 году доля курящих в возрастной категории 18−24 года составила почти 40%.

Интересны наблюдения за тем, как за последние 5 лет красноярцы пытались бросить курить. Например, в 2017 году про свою попытку отказаться от курения рассказали 35,6%, при том, что 56,2% опрошенных даже не рассматривали для себя такую перспективу.

Ранее учёные из США пришли к выводу, что курение кальяна вредит человеку не меньше, чем курение сигарет.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные: Курение кальяна вредит человеку не меньше, чем сигареты