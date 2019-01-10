10 января в трех аэропортах Германии проходит забастовка сотрудников

Дюссельдорф, Германия, , 08:49 — REGNUM С полуночи 10 января в трех аэропортах Германии — в Дюссельдорфе, Штутгарте и Кёльн/Бонн — проходит забастовка сотрудников службы безопасности. Последствия забастовки затронут около 110 тыс. пассажиров, передает канал n-tv.

В трех этих аэропортах по четвергам обычно совершается около 1040 рейсов. В Штутгарте отменены 125 из 270 взлетов и посадок, в Дюссельдорфе — около 350 из 570, в аэропорту Кёльн/Бонн — 130 из почти 200. В последнем забастовка работников привела к хаосу у контрольных ворот, через которые грузовики доставляют грузы.

Забастовка организована профсоюзом Verdi. Требование протестующих — установить единую оплату труда по всей стране для 23 тыс. контролеров, проверяющих багаж, пассажиров и товары, в размере €20 в час.