Сотрудников компании BMW Korea приговорили к тюремному заключению

Сеул, , 08:53 — REGNUM Сотрудников компании BMW Korea Co. приговорили к тюремному заключению, сообщает YTN.

Центральный районный суд г. Сеула наложил на компанию BMW Korea Co. штраф в размере 14,5 млрд вон (~$12,9 млн) за нарушение таможенного законодательства и приговорил нескольких бывших и нынешних сотрудников к 8 и 10 месяцам тюремного заключения.

По данным следствия, сотрудники BMW Korea с 2011 года манипулировали отчетами об испытаниях на токсичность выхлопных газов, обманным путем получили аккредитацию Национального института экологических исследований, препятствовали административной работе по улучшению качества воздуха и разрушили доверие потребителей. Кроме того, в марте 2018 г. шести сотрудникам компании было предъявлено обвинение в импорте 29 000 автомобилей, сертифицированных обманным путем.

Отмечается, что в прошлом году компания BMW продала более 50 000 автомобилей в Южной Корее.