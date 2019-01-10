Четверг, 10 Января 2019 года
08:53:58 МСК

Сотрудников компании BMW Korea приговорили к тюремному заключению

Общество

В прошлом году компания BMW продала более 50 000 автомобилей в Южной Корее

Сеул, 10 января 2019, 08:53 — REGNUM  Сотрудников компании BMW Korea Co. приговорили к тюремному заключению, сообщает YTN.

Центральный районный суд г. Сеула наложил на компанию BMW Korea Co. штраф в размере 14,5 млрд вон (~$12,9 млн) за нарушение таможенного законодательства и приговорил нескольких бывших и нынешних сотрудников к 8 и 10 месяцам тюремного заключения.

По данным следствия, сотрудники BMW Korea с 2011 года манипулировали отчетами об испытаниях на токсичность выхлопных газов, обманным путем получили аккредитацию Национального института экологических исследований, препятствовали административной работе по улучшению качества воздуха и разрушили доверие потребителей. Кроме того, в марте 2018 г. шести сотрудникам компании было предъявлено обвинение в импорте 29 000 автомобилей, сертифицированных обманным путем.

Отмечается, что в прошлом году компания BMW продала более 50 000 автомобилей в Южной Корее.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Мошенничества
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить