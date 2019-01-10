Проблемный мост в Прикамье: позволит ли повторный ремонт избежать пробок?

Пермь, , 08:43 — REGNUM В Пермском крае на Чусовском мосту пришлось делать повторный ремонт. В планах на очереди третий ремонт — в весенний период, когда установится благоприятная погода для проведения работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В декабре 2018 года на инженерном сооружении выявили деформацию шва на 14-й опоре. Аварийный участок закрыли специально изготовленным металлическим листом. Однако он оказался очень толстым и заставлял водителей либо объезжать участок, либо ехать с низкой скоростью, что создавало неудобство, особенно во время активного движения по мосту. Возникали пробки. Они стали поводом для жалоб.

Ситуация вынудила власти сделать повторный ремонт участка. Подрядчики обустроили плавный проезда через перекрывающие металлические листы над деформационным швом. Работы велись с 5 по 9 января в ночной период.

С минтрасе края подчеркнули, что состояние перекрытия будет ежедневно проверяться. Устранить дефект шва на мосту планируют в конце весны 2019 года. В зимний период из-за осадков и отрицательной температуры устроить асфальтобетонную смесь по традиционной технологии невозможно.