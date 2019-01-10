Магнитогорск: кому купят квартиры и расселят ли многоэтажку?

Магнитогорск, Челябинская область, , 08:41 — REGNUM Переживший ранним предновогодним утром 31 декабря трагедию южноуральский город Магнитогорск продолжает оставаться в федеральной повестке. 9 января председатель правительства России Дмитрий Медведев заявил о том, что на расселение жильцов седьмого и восьмого подъездов из резервного фонда правительства страны выделяют 147 млн рублей. А на уровне правительства Челябинской области прозвучали заявления по дальнейшей судьбе остальных подъездов пострадавшей после взрыва и частичного обрушения 12-подъездной десятиэтажки.

О деньгах

О выделении денег на расселение граждан Дмитрий Медведев заявил во время селекторного совещания. Он уже подписал одно постановление правительства и два распоряжения. На 147 млн рублей предстоит расселить 101 семью. Распределением денег занимается федеральное Министерство строительства, а курирует этот процесс Виталий Мутко. Распределить их нужно как можно быстрее, поставил Медведев задачу.

Кроме того, напомним, что 5 января председатель правительства России подписал распоряжение о выделении из резервного фонда средств в сумме более 65 млн рублей. 6 января эти деньги поступили в Челябинскую область. На уровне области пострадавшим жителям Магнитогорска выделено 93 млн рублей. Таким образом, из федерального и регионального бюджетов они получат в общей сложности более 158 млн.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отмечает, что основная часть средств уже выплачена. Из федеральных более 65 млн до граждан довели 43 млн, и к концу недели власти планируют завершить выплаты. Из региональных 93 млн людям выдано уже около половины.

Отметим, не обошлось без скандала. Сестра одной из погибших жительниц Магнитогорска заявила о том, что ей деньги выдать отказались. Напомним, семьи погибших имеют право на миллион рублей. Чиновники со своей стороны заявили, что отказ был правомерным: членом семьи погибшей сестра не являлась. Впрочем, материальную помощь ей всё же пообещали оказать.

О доме

Одной из актуальных для многих жителей пострадавшей многоэтажки тем является её полное расселение. Чтобы его добиться, люди даже разместили в интернете петицию на имя нескольких высокопоставленных лиц, в том числе и губернатора Дубровского. На 10:00 по местному времени 10 января её уже подписали более 93 тыс. человек.

Люди просят полностью расселить все 12 подъездов многоэтажки, а не только седьмой и восьмой. Они заявляют, что после рокового взрыва на стыках плит пошли трещины, а на балконах выявлены следы деформации. Но самым страшным они называют даже не это. Сейчас, как следует из петиции, в дом вернулись единицы семей, остальные ютятся у друзей и родственников.

«Те, кто пробовал вернуться домой, не могут находиться длительное время в своих квартирах, где испытали такие страшные минуты своей жизни. Вероятно уже никто и никогда не сможет спокойно спать в оставшихся квартирах. Где в непосредственной близости погибли под завалами на морозе в мучениях десятки человек, для многих близко знакомых. У меня в этом доме проживает мама, я сам прожил в этом доме более 30 лет и знаю очень много семей из этого дома. Это мнение всех жильцов дома 164 по пр. Карла Маркса», — говорит автор петиции.

При этом люди опасаются, что не смогут продать свои квартиры даже за половину реальной стоимости. Это значит, что им раз за разом придётся «переживать те страшные минуты утра 31.12.2018». Жильцы просят отменить решение о разделении дома и полностью его расселить.

Напомним, ранее сотрудники МЧС обследовали здание при помощи комплекса «Струна» и приговорили к сносу восьмой подъезд. Также будут демонтированы остатки седьмого, который и обрушился утром 31 декабря. На их месте сделают благоустроенную территорию, также в планах создать мемориал.

Но, как видим, жильцы требуют полного расселения дома. 9 января на аппаратном совещании со своим заявлением по этому поводу выступил губернатор Дубровский. Как следует из его слов, решение о разделении дома на две части пока не окончательное.

«Дальнейшая наша тактика — следующая. Будет проводиться демонтаж седьмого и восьмого подъездов, затем — детальный технический аудит всех сохранившихся подъездов. Жители обратились к нам с просьбой об участии в техническом аудите, мы пошли им навстречу, предложили сформировать общественные группы. Действуем максимально открыто», — заверил Дубровский.

Своё мнение губернатор высказал и по поводу заявлений о том, что экспертизы были проведены кулуарно, а людей не спросили. Он заявил. что всё это неправда и попытка паразитировать на подобного рода трагедиях. Глава области заверил, что решения будут приняты публично, а перед этим их технически выверят. Эмоции жильцов дома Борис Дубровский также пообещал учесть.

О газе

А тем временем в доме возобновляют подачу газа. Этим занимаются сотрудники компании «Газпром газораспределение Челябинск». Голубое топливо уже подано в 52 квартиры. Этому предшествует проверка газового оборудования в каждой квартире.

Отметим, после трагедии 31 декабря, когда после взрыва предположительно газа обрушился седьмой подъезд, что повлекло гибель 39 человек, власти не исключали возможности замены газовых плит электрическими. Однако на общедомовом собрании жильцы настояли на том, чтобы не отключать дом от газа.

Власти со своей стороны анонсировали масштабные проверки газового оборудования во всех городах и районах Челябинской области.

«Эта работа должна быть организована качественно. Если есть нарушения, они должны быть незамедлительно устранены», — поручил своим подчинённым губернатор Дубровский.

Каким будет мемориал?

Одним из обсуждаемых в последние дни вопросов является обустройство мемориала на месте трагедии. Он может появиться на месте седьмого и восьмого подъездов, которые в ближайшее время должны быть демонтированы.

Власти уже заявили о том, что не будут застраивать освободившееся пространство. Именно здесь и может появиться мемориал. Первые предложения уже появились. Один из скульпторов Челябинска предлагает сделать его в виде цветка, также имеется предложение поместить на одной из стен дома 39 взлетающих птиц (по числу погибших) и имена тех, кто погиб под завалами. При этом на месте седьмого и восьмого подъездов планируется создать благоустроенную территорию.

Окончательно судьбу мемориала могут решить уже весной. Очевидно, что определяющим в этом вопросе должно стать мнение родственников погибших, а также жителей пострадавшего и соседних домов.