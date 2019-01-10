Facebook заблокировала трейлер «самой красивой игры 2018» за намеки на секс

Вашингтон, , 08:33 — REGNUM Пользователи интернета обсуждают случай блокировки Facebook трейлера к инди-игре GRIS за «сексуальный контент». Они пытаются найти его в ролике длительностью около минуты.

GRIS представляет собой необычный платформер (игра, в которой геймеру предлагается прыгать по различным платформам и собирать предметы для того, чтобы закончить уровень), разработанный компанией Nomada Studio. После того, как издатель решил прорекламировать свое творение в Facebook, он столкнулся с неожиданной проблемой в виде модерации. Соцсеть посчитала, что в видео присутствует сексуальный подтекст, и не пропустила ролик.

Читайте также: Игровой сервис Steam прекратил поддержку Windows XP и Vista

Напомним, релиз GRIS состоялся 13 декабря 2018 года. Многие критики назвали её «самой красивой игрой 2018 года». Эта оценка также относится к саундтреку игры, издателем которой выступила компания Devolver Digital. Gris вышел на платформах Nintendo Switch и PC.

Читайте ранее в этом сюжете: Издание PC Gamer подвергло критике персонажей-трансгендеров в игре RimWorld