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Facebook заблокировала трейлер «самой красивой игры 2018» за намеки на секс

Общество

Пользователи пытаются разглядеть в нём то, что увидела соцсеть

Вашингтон, 10 января 2019, 08:33 — REGNUM  Пользователи интернета обсуждают случай блокировки Facebook трейлера к инди-игре GRIS за «сексуальный контент». Они пытаются найти его в ролике длительностью около минуты.

GRIS представляет собой необычный платформер (игра, в которой геймеру предлагается прыгать по различным платформам и собирать предметы для того, чтобы закончить уровень), разработанный компанией Nomada Studio. После того, как издатель решил прорекламировать свое творение в Facebook, он столкнулся с неожиданной проблемой в виде модерации. Соцсеть посчитала, что в видео присутствует сексуальный подтекст, и не пропустила ролик.

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Напомним, релиз GRIS состоялся 13 декабря 2018 года. Многие критики назвали её «самой красивой игрой 2018 года». Эта оценка также относится к саундтреку игры, издателем которой выступила компания Devolver Digital. Gris вышел на платформах Nintendo Switch и PC.

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