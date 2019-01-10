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С начала зимы более тысячи жителей Украины пострадали от холода — Минздрав

Общество

Жертвами холодов стали 64 человека

Киев, 10 января 2019, 08:14 — REGNUM  По состоянию на 8 января 2019 года 1037 жителей Украины обратились за помощью с симптомами переохлаждения или обморожения, сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф при министерстве здравоохранения Украины, сказано 9 января на официальной странице ведомства.

Госпитализация понадобилась 955 людям, 64 человека умерли от переохлаждения.

Лидерами по числу пострадавших от холода стали Донецкая, Харьковская и Днепропетровская области.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным разведки ЛНР, ранее двенадцать боевиков ВСУ попали в больницу с симптомами обморожения, поскольку украинские военные формирования в должной мере не обеспечены зимним обмундированием.

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